В Башкирии за сутки выявлено 382 случая коронавируса среди населения

За весь период пандемии было зарегистрировано 64 933 случаев коронавируса на территории Башкирии, из которых 382 – зарегистрировано только за последние сутки. И это на сегодня абсолютный антирекорд.

Выписано с начала пандемии 56 561 пациентов, излечившихся от болезни, в том числе за сутки выписано по выздоровлению 393 человек. Вновь выросло количество летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались 20 человек. Всего в Башкирии болезнь унесла жизни 1 516 пациентов.