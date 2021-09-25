В Башкирии за сутки выявлено 382 случая коронавируса среди населения

В Башкирии растет количество выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. Новые данные на 25 сентября озвучены оперативным штабом республики.
За весь период пандемии было зарегистрировано 64 933 случаев коронавируса на территории Башкирии, из которых 382 – зарегистрировано только за последние сутки. И это на сегодня абсолютный антирекорд.
Выписано с начала пандемии 56 561 пациентов, излечившихся от болезни, в том числе за сутки выписано по выздоровлению 393 человек. Вновь выросло количество летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались 20 человек. Всего в Башкирии болезнь унесла жизни 1 516 пациентов.