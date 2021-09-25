В России за сутки более 800 человек скончались от коронавируса

В России за сутки было зарегистрировано 22 041 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По официальным федеральным данным, в стране за период пандемии отмечено 7 398 415 фактов болезни.

Фото №1 - В России за сутки более 800 человек скончались от коронавируса

При этом уже 6 590 933 пациентов выписаны по выздоровлению, из них ща сутки были выписаны 16 325 человек. Но и количество смертей от коронавируса продолжает расти каждый день. За сутки скончались 822 пациента, всего по России было зафиксировано 203 095 смертей от коронавируса.

Наиболее поражены коронавирусом по-прежнему Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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