В России за сутки более 800 человек скончались от коронавируса

В России за сутки было зарегистрировано 22 041 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По официальным федеральным данным, в стране за период пандемии отмечено 7 398 415 фактов болезни.

При этом уже 6 590 933 пациентов выписаны по выздоровлению, из них ща сутки были выписаны 16 325 человек. Но и количество смертей от коронавируса продолжает расти каждый день. За сутки скончались 822 пациента, всего по России было зафиксировано 203 095 смертей от коронавируса.