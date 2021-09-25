В Башкирии ночью погиб мужчина при пожаре в бане

После принятия сообщения на место происшествия выехали спасательные службы. В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате пожара скончался мужчина 1975 года рождения. Причина возгорания неизвестна, ее предстоит установить специалистам.

Также в Госкомитете подчеркнули, что в республике с начала этого года было зарегистрировано свыше 8 000 пожаров. В них погибли 179 человек. Причем более 30% от смертей связаны с неосторожностью при курении.