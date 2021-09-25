В Уфе в акции «Зеленая Башкирия» принимают участие более 23 тысяч человек

В Уфе в республиканской акции «Зеленая Башкирия» принимают участие более 23 тысяч человек. Суть акции – это не только уборка территорий, но и посадка деревьев и кустарников. Проводится акция 25 сентября во всех районах города, а также в других муниципалитетах республики.
В администрации Уфы рассказали, что среди участников акции присутствовали и работники жилищно-коммунальных служб, и сами уфимцы, в том числе студенты, сотрудники организаций и предприятий, различных учреждений города. Также в посадке деревьев участвовали сотрудники уфимской администрации.
Кроме того, субботники запланированы как на общественных территориях, так и во дворах многоквартирных домов, городских улицах.
Фото: пресс-служба администрации Уфы