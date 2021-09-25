В Уфе в акции «Зеленая Башкирия» принимают участие более 23 тысяч человек

В Уфе в республиканской акции «Зеленая Башкирия» принимают участие более 23 тысяч человек. Суть акции – это не только уборка территорий, но и посадка деревьев и кустарников. Проводится акция 25 сентября во всех районах города, а также в других муниципалитетах республики.