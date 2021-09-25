В Башкирии местами выпадет снег с дождем

В Башкирии местами ожидается выпадение осадков: снега с дождем. По обновленным данным Гидрометцентра республики, смешанные осадки могут выпасть уже в понедельник, 27 сентября, но только в отдельных районах.

Ветер будет умеренным. Ночью по республике возможны заморозки в среднем до 0, -3 градусов на поверхности почвы. Температура воздуха же ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем будет несколько теплее – до 6-11 градусов тепла.