В Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» высадили 1420 деревьев и 526 кустарников

В Уфе 25 сентября прошла республиканская экологическая акция «Зеленая Башкирия», в рамках которое в городе высадили 1420 деревьев и 526 кустарников. Всего за осень в столице Башкирии планируется высадить более 3 800 деревьев.

В парке Нефтехимиков горожане и работники ЖКХ посадили 30 сосен. Появились новые деревья во дворах и возле образовательных учреждений. В Ленинском районе появились три новые аллеи, всего высажено 105 деревьев.

Еще 40 молодых деревьев высажены в сквере Юнармейцев, а в Октябрьском районе новые деревья появились на нескольких участках: возле строящегося садика, на ул. Энтузиастов и на Уфимском шоссе.

В Демском районе высадили ели, березы, рябины на улицах Левитана, Таллинской. В Советском районе высадили липы и спиреи. В микрорайоне Шакша посадили деревья в свекре Памяти и «Аленький цветочек», а также во дворах.