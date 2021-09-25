В Башкирии за полугодие 2021 года заготовили более 5 тонн антиковидной плазмы

В Башкирии подвели итоги работы Республиканской станции переливания крови за первое полугодие текущего года. Отдельно поднимался вопрос заготовки антиковидной плазмы для помощи в лечении больным коронавирусом.
По словам главного врача Республиканской станции переливания крови Рамиля Хамитова, в первом полугодии удалось заготовить более 5 тонн антиковидной плазмы. Часть из нее уже помогла большому количеству больных.
Также сообщалось, что было закуплено новое обрудование, в числе которых и анализаторы крови, и аппарат для оптического подсчета остаточных лейкоцитов, а также миксер донорской крови.
Фото: пресс-службы Минздрава РБ