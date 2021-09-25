В Башкирии за полугодие 2021 года заготовили более 5 тонн антиковидной плазмы

Для клинических целей выдано 1500 литров. За отчетный период реципиентами антиковидной плазмы стали более пяти тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. Использование в лечении иммунной плазмы внесла существенный вклад в общую борьбу с коронавирусной инфекцией. Благодаря профессионализму и слаженной работе сплоченного коллектива Республиканской станции переливания крови и поддержке научного сообщества республики спасено несколько тысяч жизней.

Рамиль Хамитов, главврач Республиканской станции переливания крови