В Башкирии за полугодие 2021 года заготовили более 5 тонн антиковидной плазмы

В Башкирии подвели итоги работы Республиканской станции переливания крови за первое полугодие текущего года. Отдельно поднимался вопрос заготовки антиковидной плазмы для помощи в лечении больным коронавирусом.

Фото №1 - В Башкирии за полугодие 2021 года заготовили более 5 тонн антиковидной плазмы

По словам главного врача Республиканской станции переливания крови Рамиля Хамитова, в первом полугодии удалось заготовить более 5 тонн антиковидной плазмы. Часть из нее уже помогла большому количеству больных.

Для клинических целей выдано 1500 литров. За отчетный период реципиентами антиковидной плазмы стали более пяти тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. Использование в лечении иммунной плазмы внесла существенный вклад в общую борьбу с коронавирусной инфекцией. Благодаря профессионализму и слаженной работе сплоченного коллектива Республиканской станции переливания крови и поддержке научного сообщества республики спасено несколько тысяч жизней.

Рамиль Хамитов, главврач Республиканской станции переливания крови

Также сообщалось, что было закуплено новое обрудование, в числе которых и анализаторы крови, и аппарат для оптического подсчета остаточных лейкоцитов, а также миксер донорской крови.

Фото: пресс-службы Минздрава РБ 

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