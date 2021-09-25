В Башкирии ветерана обманула мошенница, пришедшая обменять деньги

В Башкирии жертвой мошенников стала 91-летняя пенсионерка. Жительница Стерлитамака является ветераном, труженицей тыла.

Фото №1 - В Башкирии ветерана обманула мошенница, пришедшая обменять деньги

Ей удалось скопить 400 000 рублей, но она лишилась их в один миг, когда в квартиру к пенсионерке пришла незнакомая женщина.

Пожилая горожанка впустила в дом незнакомку, которая рассказала, что меняет старые деньги на новые и если пенсионерка их не поменяет, то денежные средства обесценятся. Потерпевшая из шкафа достала все накопленные денежные средства - 400000 рублей и отдала неизвестной женщине, которая их взяла и вышла из квартиры, якобы обменять на новые купюры. Обратно она уже не вернулась.

Пресс-служба МВД по Стерлитамаку

Пенсионерка сразу обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступницу.

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