В Башкирии ветерана обманула мошенница, пришедшая обменять деньги
В Башкирии жертвой мошенников стала 91-летняя пенсионерка.
Жительница Стерлитамака является ветераном, труженицей тыла.
Ей удалось скопить 400 000 рублей, но она лишилась их в один
миг, когда в квартиру к пенсионерке пришла незнакомая женщина.
Пожилая горожанка впустила в дом незнакомку,
которая рассказала, что меняет старые деньги на новые и если пенсионерка
их не поменяет, то денежные средства обесценятся. Потерпевшая из шкафа достала
все накопленные денежные средства - 400000 рублей и отдала неизвестной женщине,
которая их взяла и вышла из квартиры, якобы обменять на новые купюры. Обратно
она уже не вернулась.
Пресс-служба МВД по Стерлитамаку
Пенсионерка сразу обратилась в полицию. На данный момент
возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступницу.