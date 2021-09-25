В Башкирии ветерана обманула мошенница, пришедшая обменять деньги

Пожилая горожанка впустила в дом незнакомку, которая рассказала, что меняет старые деньги на новые и если пенсионерка их не поменяет, то денежные средства обесценятся. Потерпевшая из шкафа достала все накопленные денежные средства - 400000 рублей и отдала неизвестной женщине, которая их взяла и вышла из квартиры, якобы обменять на новые купюры. Обратно она уже не вернулась.

Пресс-служба МВД по Стерлитамаку