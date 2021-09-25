В Уфе задержан молодой похититель шампуней

В Уфе был задержан молодой человек, которому так приглянулись шампуни, что он решил их тайно вынести из магазина. Инцидент произошел в супермаркете на ул. Энтузиастов.

По информации МВД по Уфе, мужчина похитил 6 флаконов шампуня на общую сумму свыше 1 000 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 24-летний местный житель. Ранее молодой человек уже был судим.

Предварительно установлено, что мужчина решился на кражу, находясь в магазине. Злоумышленник собрал товары с полки и прошел мимо кассы. Сейчас в отношении похитителя шампуней возбуждено уголовное дело, сам злоумышленник находится под подпиской о невыезде.