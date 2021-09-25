В Уфе возбудили уголовное дело на сотрудника ГИБДД за помощь в получении прав без экзаменов

В прокуратуре Башкирии утвердили обвинение в отношении 46-летнего уфимца, который выступил посредником во взяточничестве. Также возбуждено уголовное дело и в отношении сотрудника ГИБДД, который принял деньги, чтобы помочь знакомому того уфимца получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов.

Фото №1 - В Уфе возбудили уголовное дело на сотрудника ГИБДД за помощь в получении прав без экзаменов

Следствие полагает, что в 46-летний житель Уфы получил от своего знакомого 30 тысяч рублей, а после передал сотруднику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Тот должен был оказать содействие в получении прав на управление ТС без фактического экзамена.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Материалы уголовного дела будут направлены в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу. В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры РБ
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