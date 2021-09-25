В Уфе возбудили уголовное дело на сотрудника ГИБДД за помощь в получении прав без экзаменов

В прокуратуре Башкирии утвердили обвинение в отношении 46-летнего уфимца, который выступил посредником во взяточничестве. Также возбуждено уголовное дело и в отношении сотрудника ГИБДД, который принял деньги, чтобы помочь знакомому того уфимца получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов.

Следствие полагает, что в 46-летний житель Уфы получил от своего знакомого 30 тысяч рублей, а после передал сотруднику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Тот должен был оказать содействие в получении прав на управление ТС без фактического экзамена.