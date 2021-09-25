В Уфе на востребованные маршруты добавили 60 автобусов

На самые востребованные маршруты Уфы добавили 60 автобусов. Сегодня с шести утра новые НЕФАЗы и «Вектор NEXT» начали выезжать на линию.
Наличие огнетушителя, аптечки и в целом техническое состояние автобуса – то, что проверяют ежедневно перед выходом на маршрут. Для Дениса Голубева это первый выезд на новеньком «Векторе NEXT». Автобус будет колесить по одному из самых востребованных маршрутов.
В общей сложности 60 единиц пассажирского транспорта большой и средней вместимости вышли сегодня на линию. Новая техника будет колесить по тем направлениям, где наблюдалась нехватка автобусов. Это такие уфимские маршруты, как 51, 69, 75, 39, 30 и 30К. Частично полученный транспорт распределили на пригород.
От аэропорта до остановки «Улица Дзержинского». 101-й – один из тех маршрутов, по которому неоднократно обращались граждане на горячую линию «Башавтотранса». Люди просили добавить автобусы, чтобы сократилось время ожидания.
В итоге на 101-й маршрут добавили три новых автобуса. На остальных направлениях количество транспорта увеличили исходя из потребности.
Со дня на день должны прийти еще 50 новых НЕФАЗов, которые также распределят по наиболее востребованным горожанами маршрутам. В общей сложности автопарк «Башавтотранса» пополнят 220 новых автобусов, приобретенных республикой по лизинговой модели для «Башавтотранса».