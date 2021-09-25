В Уфе на востребованные маршруты добавили 60 автобусов

На самые востребованные маршруты Уфы добавили 60 автобусов. Сегодня с шести утра новые НЕФАЗы и «Вектор NEXT» начали выезжать на линию.

Наличие огнетушителя, аптечки и в целом техническое состояние автобуса – то, что проверяют ежедневно перед выходом на маршрут. Для Дениса Голубева это первый выезд на новеньком «Векторе NEXT». Автобус будет колесить по одному из самых востребованных маршрутов.

На 3-ке вот не хватало – сейчас поставили машинки. На 57-й и на 234-й и 31-й. Денис Голубев, водитель автобуса

В общей сложности 60 единиц пассажирского транспорта большой и средней вместимости вышли сегодня на линию. Новая техника будет колесить по тем направлениям, где наблюдалась нехватка автобусов. Это такие уфимские маршруты, как 51, 69, 75, 39, 30 и 30К. Частично полученный транспорт распределили на пригород.

Новые автобусы оборудованы датчиками подсчета пассажиропотока, анализируем по данным датчиков, требуется ли еще туда добавление транспорта. У нас достаточно сотрудников, и путем выезда на линию они анализируют, работаем с обращениями граждан. Татьяна Зубенко, начальник отдела организации городских пассажирских перевозок ГУП «Башавтотранс»

От аэропорта до остановки «Улица Дзержинского». 101-й – один из тех маршрутов, по которому неоднократно обращались граждане на горячую линию «Башавтотранса». Люди просили добавить автобусы, чтобы сократилось время ожидания.

Ну больше получаса, все-таки минут 15-20 бы, это реально нормально было бы. Нехватка ощущалась, я вот после работы еду и на работу еду на 101-м до Южного автовокзала и до поворота на аэропорт. Фирая Галиахметова, пассажир

В итоге на 101-й маршрут добавили три новых автобуса. На остальных направлениях количество транспорта увеличили исходя из потребности.

В среднем сейчас интервал 10 минут на 31-м маршруте, на 234-м, на 3-м маршруте. Мы сейчас добавляем на каждый маршрут автобусы, и интервалы от 7 до 8 минут будут. Фарит Юсупов, и.о. директора УПАП 3 ГУП «Башавтотранс»