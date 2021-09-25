В Башкирии появились передвижные мечети

Молельные комнаты в республике теперь устанавливают для туристов и дальнобойщиков, чтобы они могли помолиться в дороге. Автор идеи – бизнесмен Алмаз Валеев. Его проект поддержало Духовное управление мусульман.

Мечети на колесах деревянные и легкие. Постройка одного такого модуля обходится почти в 300 тысяч рублей. Молельня оборудована светодиодным освещением, датчиком движения, огнетушителем и аптечкой. Еще одно преимущество мобильной мечети – теплый пол.

Первую молельную комнату собрали в январе прошлого года. Из-за пандемии установку пришлось отложить. Теперь до конца года автор идеи планирует создать 20 новых мечетей.