В Башкирии появились передвижные мечети

Молельные комнаты в республике теперь устанавливают для туристов и дальнобойщиков, чтобы они могли помолиться в дороге. Автор идеи – бизнесмен Алмаз Валеев. Его проект поддержало Духовное управление мусульман.

Мечети на колесах деревянные и легкие. Постройка одного такого модуля обходится почти в 300 тысяч рублей. Молельня оборудована светодиодным освещением, датчиком движения, огнетушителем и аптечкой. Еще одно преимущество мобильной мечети – теплый пол.

Фото №1 - В Башкирии появились передвижные мечети

Первую молельную комнату собрали в январе прошлого года. Из-за пандемии установку пришлось отложить. Теперь до конца года автор идеи планирует создать 20 новых мечетей.

Модульная мечеть становится востребованной, потому что дороги постоянно расширяются, а капитальное здание стоит в 20-30 раз дороже. Это незаменимая вещь в дороге.

Алмаз Валеев, автор идеи, руководитель проекта «Путник»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии