Субботники и экоакции: в Башкирии отметили Всемирный день чистоты

Республика присоединилась к Всемирному дню чистоты. Сегодня повсеместно прошли субботники, а также высадка деревьев – уже в рамках акции «Зеленая Башкирия». Всего было более 700 различных площадок в городах и районах. Мероприятия объединили в единую команду представителей бизнеса, госслужащих, чиновников и просто неравнодушных жителей, который с пакетами и лопатами вышли на улицы и во дворы наводить порядок.

Буквально на глазах за считаные минуты обычный уфимский дворик превращается в настоящую аллею, да еще и с таким названием – Аллея добра. Для жильцов прилегающих домов это уже не первый праздник. Совсем недавно они отмечали открытие новой площадки, которую в этом году построили по программе «Башкирские дворики».

В высадке деревьев принимали участие не только сами жильцы, но и чиновники с депутатами. По их словам, акцию «Зеленая Башкирия» пришлось немного отложить по срокам из-за жаркого лета. Ждали, когда почва достаточно увлажнится, чтобы деревья уж наверняка прижились.

По всей республике сегодня проходили и субботники. Их приурочили ко Всемирному дню чистоты, правда, и его в Башкортостане также провели с недельным опозданием из-за проходивших накануне выборов. Всемирный день чистоты – это ежегодная социальная программа действий, направленная на борьбу с мусором. Основной акцент делается на природных территориях, таких как леса, поля, береговые зоны. Например, здесь совсем недавно закончился пляжный сезон, а потому у активистов субботника работы было много.

Многие оставляют за собой сигареты, бычки, бутылки, пивные банки. Почему-то у нас люди воспитаны так, им тяжело дойти и выкинуть в мусорку, они оставляют за собой. Ислам Салимгареев, директор пляжной зоны отдыха

В общей сложности для проведения субботников было определено более 700 площадок в городах и районах. Было высажено 23 тематические аллеи из почти полутора тысяч крупномеров. В Ишимбае массовое мероприятие прошло в сквере Заки Валиди. А в деревне Старая Уралка под Кумертау местные жители высадили сад памяти. Его украсили 105 именных деревьев по числу не вернувшихся с войны сельчан.