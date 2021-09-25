В Башкирии прошел «Марий форум – 2021»

Марийский
историко-культурный центр в селе Мишкино в Башкортостане – самый современный в
России, и этот опыт должен быть распространен по стране. Об этом заявил первый
вице-премьер правительства Республики Марий Эл Михаил Васютин во время визита в
нашу республику. Состоялся «Марий форум-2021», который объединил около 200
участников. Они обсуждали связь культуры и молодежи.
Репетиция
спектакля о культуре марийского народа. Из зала режиссер-постановщик Ляля
Кильсенбаева дает указания. На практике так выглядит связь поколений: взрослые
передают молодым знания о своих корнях, и это имеет огромное значение.
Если
мы не будем работать с таким отношением, с любовью к молодежи, у молодежи
ничего не получится. Они будут одиноки. Мы, взрослое поколение, их должны
всегда поддерживать, быть всегда в тандеме вместе с ними. Должны быть общие
мосты, общие мероприятия, и все это должно начинаться не только когда они
взрослые, но и с детсадовского возраста.Ляля Кильсенбаева, режиссер-постановщик
Как
связаны сейчас молодежь и культура марийского народа, как укреплять наследие,
обсуждали на форуме «Марий форум – 2021». Около двухсот участников собрались с
нескольких российских регионов, а также районов республики. У Башкортостана в
этом плане богатый опыт. Родной марийский язык изучают более 4 тысяч
школьников. Успешно работают более 100 творческих коллективов, которые
продвигают культуру мари.
Важно,
чтобы помнили все. Как жили наши предки, прадеды, деды, как работали, как
хозяйство держали в деревнях.Геннадий Пастиев, верховный карт Республики Башкортостан
Я
думаю, надо начинать с создания туристического маршрута. В рамках реализации
этого проекта мы почти сделали марийскую избу начала 20 века, там будет показан
весь быт. Вячеслав Теркин, мастер ресурсного центра развития народных промыслов Нижегородской области
Всего
действовали шесть площадок: «Традиционная религия», «Культура и
этнобрендирование», «Марийская молодежь», «Деревня и город», «Семья, родной
язык и образование», «СМИ и цифровые технологии». Аплодисментами участники
встретили информацию о планах построить полилингвальную школу с углубленным
изучением марийского языка в селе Мишкино. Решение принято главой Башкортостана
Радием Хабировым.
И
другим регионам, и всему марийскому миру есть что показать. Мне кажется, что в
последние годы очень много внимания уделяется у нас финно-угорскому миру.
Мишкино было объявлено столицей финно-угорского мира, и здесь построили
современный историко-культурный центр. Он всех впечатляет. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Я
полон впечатлений, насколько можно преобразовать это пространство. Я помню,
раньше приезжал в Мишкино, это был кинотеатр. Проект неоригинальный, таких
кинотеатров много в районных центрах. И когда я пришел в это новое пространство,
совершенно был такой культурный шок без всякого преувеличения. Большое
впечатление у меня от музея. Без всякого преувеличения будет сказано, что это
самый современный центр, посвященный истории, традициям и культуре марийского
народа. Михаил Васютин, первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл
О
форуме будет напоминать и новая аллея. Она расположилась у арт-объекта рядом с
марийским историко-культурным центром в селе Мишкино. Здесь высадили саженцы
дубов, которые привезли гости из Марий Эл. Духовные жрецы прочитали специальные
молитвы с пожеланием благополучия и плодородия башкирской земле.