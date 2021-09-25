В Башкирии прошел «Марий форум – 2021»

Если мы не будем работать с таким отношением, с любовью к молодежи, у молодежи ничего не получится. Они будут одиноки. Мы, взрослое поколение, их должны всегда поддерживать, быть всегда в тандеме вместе с ними. Должны быть общие мосты, общие мероприятия, и все это должно начинаться не только когда они взрослые, но и с детсадовского возраста.

Ляля Кильсенбаева, режиссер-постановщик