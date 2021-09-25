20 лет в эфире: радиостанция «Спутник FM» отмечает юбилей

Внимание, эфир! Радиостанция «Спутник FM» сегодня отмечает 20-летний юбилей. За это время она стала одной из самых популярных в республике и успешно конкурирует с федеральными радио, входя в тройку самых слушаемых радиостанций в Башкортостане. А проекты «Уфимская волна» и «27 миллионов шагов» давно завоевали популярность далеко за пределами региона.
Пульт вещания нужно знать как свои пять пальцев. Аппаратная установка для непосвященного человека может показаться чуть ли не пультом управления космическим кораблем. Но для ведущего Артема Иванова это самый простой прибор и главный инструмент работы. Поэтому он легко может управлять эфиром и одновременно вести передачу.
«Спутник FM» вещает 24 часа в сутки. И радиостанция в первую очередь музыкальная. Множество передач и шоу создают настроение слушателей по всей республике и за ее пределами. А если быть точным, то ежесуточная аудитория насчитывает порядка 120 тысяч человек.
Радиостанция стала генератором и организатором многих масштабных проектов. В том числе и на телевидении. Музыкальный конкурс «Уфимская волна», где раскрываются молодые таланты, уже давно завоевал сотни тысяч поклонников. Через него прошли участница шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» Назгуль Отузова и победительница взрослого «Голоса» Яна Габбасова. Однако не только в музыке силен «Спутник FM».
Радиостанция входит в тройку самых слушаемых в регионе, напрямую конкурируя со своими федеральными коллегами. Впереди у «Спутник FM» много новых проектов. И кстати, в этом году радиостанция отмечает еще один юбилей: стартовавший недавно сезон «Уфимской волны» – 10-й по счету. И, возможно, на нем зажгутся новые звезды.