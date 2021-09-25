20 лет в эфире: радиостанция «Спутник FM» отмечает юбилей

Внимание, эфир! Радиостанция «Спутник FM» сегодня отмечает 20-летний юбилей. За это время она стала одной из самых популярных в республике и успешно конкурирует с федеральными радио, входя в тройку самых слушаемых радиостанций в Башкортостане. А проекты «Уфимская волна» и «27 миллионов шагов» давно завоевали популярность далеко за пределами региона.

Пульт вещания нужно знать как свои пять пальцев. Аппаратная установка для непосвященного человека может показаться чуть ли не пультом управления космическим кораблем. Но для ведущего Артема Иванова это самый простой прибор и главный инструмент работы. Поэтому он легко может управлять эфиром и одновременно вести передачу.

Диджей для того и нужен в эфире, чтобы нести настроение. Надо просто научиться и думать, и считать, чтобы ориентироваться, когда закончится песня, когда начнется реклама, нужно чтобы новости вышли в 00. Артём Иванов, ведущий радиостанции «Спутник FM»

«Спутник FM» вещает 24 часа в сутки. И радиостанция в первую очередь музыкальная. Множество передач и шоу создают настроение слушателей по всей республике и за ее пределами. А если быть точным, то ежесуточная аудитория насчитывает порядка 120 тысяч человек.

В нашем утреннем эфире «Чак-Чак Норрис» мы решили, что наша цель – поднять людям утром настроение, чтобы они ехали на работу веселые, чтобы они знали, что есть люди, которые просыпаются еще раньше, чем они, и при этом они бодры, веселы. Трофим Татарников, ведущий радиостанции «Спутник FM»

Радиостанция стала генератором и организатором многих масштабных проектов. В том числе и на телевидении. Музыкальный конкурс «Уфимская волна», где раскрываются молодые таланты, уже давно завоевал сотни тысяч поклонников. Через него прошли участница шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» Назгуль Отузова и победительница взрослого «Голоса» Яна Габбасова. Однако не только в музыке силен «Спутник FM».

Конек «Спутник FM» – это местные новости. Мы рассказываем людям, чем живет республика. За сутки выходят 20 выпусков новостей. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник FM»

Если в телеэфире можно показать картинку, и человек имеет представление, что происходит, то нам за 20-30 секунд надо передать ту же самую информацию словами. И при этом сделать так, чтобы человек не переключился на другую радиостанцию в первые 10 секунд. Алина Гилязова, специальный корреспондент отдела новостей радиостанции «Спутник FM»