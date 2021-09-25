В Уфе в Высшей школе тренеров имени Сергея Михалева вручили дипломы переподготовки

В Высшей школе тренеров имени Сергея Михалева прошло торжественное вручение дипломов профессиональной переподготовки по специализации «Скаутинг». Выпускники закончили авторский курс известного хоккейного менеджера Леонида Вайсфельда «Теория и методика менеджмента и скаутинга в хоккее».

Накопился определенный опыт работы. Меня эта история заинтересовала тем, что курс авторский. С моей точки зрения, все на очень хорошем уровне прошло.

За время обучения слушатели получили знания и навыки о современных методиках, игровых, менеджерских и скаутских хоккейных технологиях. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации проходит в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Высшей школой тренеров имени Михалёва.