В Уфе водитель «Ниссана» насмерть сбил пешехода

Вчера, 25 сентября, в Уфе водитель автомобиля Nissan X-trail насмерть сбил пешехода. ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта "Госцирк".

Фото №1 - В Уфе водитель «Ниссана» насмерть сбил пешехода

В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали, что за рулем кроссовера находился 59-летний мужчина. В ходе проверки было установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.

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