В Уфе водитель «Ниссана» насмерть сбил пешехода

Вчера, 25 сентября, в Уфе водитель автомобиля Nissan X-trail насмерть сбил пешехода. ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта "Госцирк".

В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали, что за рулем кроссовера находился 59-летний мужчина. В ходе проверки было установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.