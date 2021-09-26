Девушка из Башкирии после трех лет борьбы с раком ушла из жизни

Ушла из жизни 26-летняя уроженка Стерлитамака Юлия Юркова, которая с 2019 года боролась с раком молочной железы. Девушка пережила десятки "химий", операции, прогрессивное леченое, однако болезнь оказалась сильнее.

Все началось зимой 2019 года. Отдыхая за границей, Юлия обнаружила у себя странную шишку в груди. Девушка не придала ей особого значения, а к врачу она попала только спустя полгода.

Девушку прооперировали, гистология подтвердила, что новообразование злокачественное, после чего Юле назначили несколько блоков агрессивной химиотерапии, но опухоль возвращалась снова и снова, а потом появились и многочисленные метастазы.

Юлия не сдавалась до последнего - она верила, что обязательно поправиться, вернется домой и вновь отправится путешествовать. Последние несколько месяцев она лечилась в федеральных центрах. Для похорон ее тело привезут в родной Стерлитамак в следующий вторник.