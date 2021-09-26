В Уфе полицейские задержали мужчину, который лазерной указкой слепил водителей

Накануне в Уфе полицейские задержали мужчину, который слепил водителей лазерной указкой. Об этом сообщает издание КП-Уфа .

Инцидент произошел недалеко от Гостиного двора. Мужчина слепил водителей лазерной указкой, однако стоило его кому-то заметить - он сбегал. Нарушителя заметили полицейские, скрыться от которых ему не удалось. Он был задержан для выяснения обстоятельств.