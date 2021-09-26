В Уфе полицейские задержали мужчину, который лазерной указкой слепил водителей

Накануне в Уфе полицейские задержали мужчину, который слепил водителей лазерной указкой. Об этом сообщает издание КП-Уфа.
Инцидент произошел недалеко от Гостиного двора. Мужчина слепил водителей лазерной указкой, однако стоило его кому-то заметить - он сбегал. Нарушителя заметили полицейские, скрыться от которых ему не удалось. Он был задержан для выяснения обстоятельств.
Отметим, что в 2017 году в Уголовном кодексе России появилась статья о «действиях, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Согласно ей, нарушителю грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.