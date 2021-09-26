Жители Башкирии жалуются на огромную очередь в поликлинике

В Стерлитамаке горожанка пожаловалась на большую очередь в одной из детских поликлиник. Женщина оставила свою жалобу на странице Главы Башкирии Радия Хабирова.
Со слов горожанки, пациенты вынуждены выстраиваться в большую очередь до самого выхода. Она засняла происходящее на видео.
На жалобы горожанки ответил Минздрав. Представитель ведомства Тагир Гизатуллин заявил, что в поликлинике укомплектованность врачами-педиатрами участковыми составляет 50%.
Главврач медучреждения Борис Шарипов, отметил специалист, «перераспределил поток [пациентов] и сократил время ожидания приема, а значит и очередь».