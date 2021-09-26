Жители Башкирии жалуются на огромную очередь в поликлинике

В Стерлитамаке горожанка пожаловалась на большую очередь в одной из детских поликлиник. Женщина оставила свою жалобу на странице Главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото №1 - Жители Башкирии жалуются на огромную очередь в поликлинике

Со слов горожанки, пациенты вынуждены выстраиваться в большую очередь до самого выхода. Она засняла происходящее на видео.

Очередь от регистратуры и до выхода. Как думаете, соблюдается социальная дистанция? Нет! Врачей нет, на прием не записаться, врачи, которые остались, работают на износ. Почему только для уфимцев у нас все ягоды? В остальных городах не нужно наводить порядок? Администрация больницы всё знают, но проблема то не решается!

жительница Стерлитамака

На жалобы горожанки ответил Минздрав. Представитель ведомства Тагир Гизатуллин заявил, что в поликлинике укомплектованность врачами-педиатрами участковыми составляет 50%.

Главврач медучреждения Борис Шарипов, отметил специалист, «перераспределил поток [пациентов] и сократил время ожидания приема, а значит и очередь».

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