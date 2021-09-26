Жители Башкирии жалуются на огромную очередь в поликлинике

Очередь от регистратуры и до выхода. Как думаете, соблюдается социальная дистанция? Нет! Врачей нет, на прием не записаться, врачи, которые остались, работают на износ. Почему только для уфимцев у нас все ягоды? В остальных городах не нужно наводить порядок? Администрация больницы всё знают, но проблема то не решается!

жительница Стерлитамака