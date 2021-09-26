Схватила братика и выбежала из дома: в Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Вчера, 25 сентября, в селе Мряушлинский Кугарчинского района Башкирии произошел пожар - огонь вспыхнул в бревенчатом жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

На место ЧП направились пожарные. В момент возгорания в доме находились двое детей 2007 и 2021 г.р. Старшая сестренка услышала звук сработавшего извещателя, схватила братишку и выбежала из дома.

К счастью, никто не пострадал. Многодетную семью планируют разместить в районном муниципальном жилье поселка Юмагузино. Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель.