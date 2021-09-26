В Башкирии женщина перевела мошенникам 150 тысяч рублей
В дежурную часть Стерлитамака обратилась 68-летняя горожанка. Женщина сообщила, что поверила лже-сотруднику банка и лишилась всех своих накоплений, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
В начале сентября на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который в ходе телефонного разговора под предлогом защиты от мошеннических действий поинтересовался о наличии у пенсионерки денежных вкладов. Узнав, что на ее счетах в банке хранятся деньги, он велел все перевести на «безопасный счет». Женщина поверив аферисту, перечислила на озвученные реквизиты почти 150 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Спустя несколько дней заявительница решила проверить свой «безопасный счет» в банке. Она была ошарашена -деньги были перечислены мошеннику. Потерпевшая обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента.
Данный вид мошенничества стал одним из самых распространенных на территории России. Кроме того, мошенники стали чаще звонить с подменных телефонных номеров. Сотрудники полиции рекомендуют спросить у звонившего имя, фамилию и должность, уточнить, из какого отдела вам звонят, перезвонить в этот отдел, при этом набрать номер телефона самостоятельно, узнать, работает ли у них такой сотрудник, и попросить соединить с ним.