В Башкирии женщина перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Данный вид мошенничества стал одним из самых распространенных на территории России. Кроме того, мошенники стали чаще звонить с подменных телефонных номеров. Сотрудники полиции рекомендуют спросить у звонившего имя, фамилию и должность, уточнить, из какого отдела вам звонят, перезвонить в этот отдел, при этом набрать номер телефона самостоятельно, узнать, работает ли у них такой сотрудник, и попросить соединить с ним.

пресс-служба МВД Башкирии