Житель Башкирии трагически погиб под колесами «Десятки»

Вчера, 25 сентября, под Уфой водитель "Лады" десятой модели сбил 40-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. ДТП произошло на 28 километре автодороги Уфа-Оренбург.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что за рулем легковушки находился 32-летний житель Салавата. По всей видимости, он попросту не успел среагировать.

Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.