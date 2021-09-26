В Башкирии ожидаются сильный ветер и заморозки

В регионе в ближайшие дни ожидается похолодание. Ветер и заморозки придут в республику уже в понедельник. В ряде районов пройдут дожди со снегом.

По прогнозу Башгидрометцентра, завтра днем, 27 сентября, по республике ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-5 градусов.

В среду при прояснениях столбики термометров опустятся еще ниже, до -7 градусов. На автодорогах возможен туман. В связи с этим спасатели призывают быть особо острожными за рулем и при пользовании отопительными приборами.