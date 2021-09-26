«У этого фильма есть душа»: как создавалась комедия «Семья года» Айнура Аскарова

Семья, погрязшая в долгах, едет покорять столичный конкурс, где на кону ни больше ни меньше – 5 миллионов рублей. На неделе в 250 российских кинотеатрах вышла в прокат комедия «Семья года». Фильм планировали сделать продолжением киноленты «Из Уфы с любовью». Однако башкирский режиссер Айнур Аскаров создал абсолютно новую историю. В числе первых «Семью года» оценил московский зритель.
Рахматуллины – обычная семья. Мама, папа, четверо детей, один из которых усыновленный – Булат. Постоянно худеющая дочь, а также кредиты, за которые уже нечем платить. Единственным спасением в такой ситуации станет только неожиданный куш. К примеру, в 5 миллионов рублей. Такую сумму обещают победителю конкурса «Семья года».
10 дневное путешествие героев в Уфу начинается в Абзелиловском районе. Изначально фильм должен был стать продолжением другой комедии – «Из Уфы с любовью». Работая над картиной, режиссер Айнур Аскаров пришел к созданию абсолютно нового сюжета. Как он сам отметил, не нужно ждать от просмотра гомерического хохота – скорее улыбки, ведь почти каждый в героях узнает себя.
Не обошлось и без эксцессов. Съемочная группа переживала за 86-летнюю Фардуну Касимову. В период пандемии боялись заразить титулованную актрису, сыгравшую роль бабушки. А исполнителю главной роли Алмасу Амирову головной боли добавил купленный в Кургане для фильма желтый микроавтобус.
Фильм снят в жанре роуд-муви. Герои постоянно находятся в дороге, попадая в разные нелепые и веселые ситуации. Процесс съемок занял 35 дней. Такой недолгий процесс типичен для группы Аскарова.
Герой фильма зрил в корень – с аншлагом предпремьерные показы прошли и в Москве, и в Уфе. В массовом прокате «Семья года» стартовала в 250 российских кинотеатрах.
Фильм, как отметили первые зрители, для семейного просмотра. Традиционно для добрых картин для этой семьи все заканчивается хэппи-эндом. И дело вовсе не в 5 миллионах.