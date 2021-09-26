«У этого фильма есть душа»: как создавалась комедия «Семья года» Айнура Аскарова

Семья, погрязшая в долгах, едет покорять столичный конкурс, где на кону ни больше ни меньше – 5 миллионов рублей. На неделе в 250 российских кинотеатрах вышла в прокат комедия «Семья года». Фильм планировали сделать продолжением киноленты «Из Уфы с любовью». Однако башкирский режиссер Айнур Аскаров создал абсолютно новую историю. В числе первых «Семью года» оценил московский зритель.

Рахматуллины – обычная семья. Мама, папа, четверо детей, один из которых усыновленный – Булат. Постоянно худеющая дочь, а также кредиты, за которые уже нечем платить. Единственным спасением в такой ситуации станет только неожиданный куш. К примеру, в 5 миллионов рублей. Такую сумму обещают победителю конкурса «Семья года».

Я считаю, что он не злой. И у этого фильма есть душа. Когда я в первый раз посмотрел в получерновом варианте, я, как большинство сценаристов, боялся его смотреть. Но когда экран погас, понял: у фильма есть душа. Айдар Акманов, автор сценария

10 дневное путешествие героев в Уфу начинается в Абзелиловском районе. Изначально фильм должен был стать продолжением другой комедии – «Из Уфы с любовью». Работая над картиной, режиссер Айнур Аскаров пришел к созданию абсолютно нового сюжета. Как он сам отметил, не нужно ждать от просмотра гомерического хохота – скорее улыбки, ведь почти каждый в героях узнает себя.

Фильм о большой и недружной семье, которая застряла в куче долгов и кредитов. И они позабыли, что такое настоящая семья и настоящая любовь, настоящие семейные отношения. Ироничная комедия, когда мы смеемся над собой, когда улыбаемся, после фильма выходим с легким чувством: либо «слава богу, это не со мной», либо «мои трудности – это совсем не трудности, все у нас хорошо». Айнур Аскаров, режиссёр-постановщик, продюсер

Не обошлось и без эксцессов. Съемочная группа переживала за 86-летнюю Фардуну Касимову. В период пандемии боялись заразить титулованную актрису, сыгравшую роль бабушки. А исполнителю главной роли Алмасу Амирову головной боли добавил купленный в Кургане для фильма желтый микроавтобус.

Это было экстремально – ездить на нем. Я сам ездил, каскадера нет. Он то ломается, то еще что. Тормоза не все работают. Еще и по городу. Вообще на съемочной площадке у Аскарова очень добрая, позитивная обстановка. Каждый работает и знает свое дело. Алмас Амиров, народный артист Республики Башкортостан

Фильм снят в жанре роуд-муви. Герои постоянно находятся в дороге, попадая в разные нелепые и веселые ситуации. Процесс съемок занял 35 дней. Такой недолгий процесс типичен для группы Аскарова.

Мы также погружаемся в это путешествие. Видим, как развиваются герои, как они раскрывают себя. Фильм раскрывает темы, которые не так часто обсуждаются в обществе, но они должны обсуждаться. Азат Казакбаев, начальник отдела Полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте РФ

Герой фильма зрил в корень – с аншлагом предпремьерные показы прошли и в Москве, и в Уфе. В массовом прокате «Семья года» стартовала в 250 российских кинотеатрах.

Для нашего зрителя, особенно московского, я советую этот фильм. У нас много детских праздников, на которых его стоит показывать. Жанна Зинченко, режиссёр, продюсер