«У этого фильма есть душа»: как создавалась комедия «Семья года» Айнура Аскарова

Семья, погрязшая в долгах, едет покорять столичный конкурс, где на кону ни больше ни меньше – 5 миллионов рублей. На неделе в 250 российских кинотеатрах вышла в прокат комедия «Семья года». Фильм планировали сделать продолжением киноленты «Из Уфы с любовью». Однако башкирский режиссер Айнур Аскаров создал абсолютно новую историю. В числе первых «Семью года» оценил московский зритель. 

Рахматуллины – обычная семья. Мама, папа, четверо детей, один из которых усыновленный – Булат. Постоянно худеющая дочь, а также кредиты, за которые уже нечем платить. Единственным спасением в такой ситуации станет только неожиданный куш. К примеру, в 5 миллионов рублей. Такую сумму обещают победителю конкурса «Семья года».

Я считаю, что он не злой. И у этого фильма есть душа. Когда я в первый раз посмотрел в получерновом варианте, я, как большинство сценаристов, боялся его смотреть. Но когда экран погас, понял: у фильма есть душа.

Айдар Акманов, автор сценария
Фото №1 - «У этого фильма есть душа»: как создавалась комедия «Семья года» Айнура Аскарова

10 дневное путешествие героев в Уфу начинается в Абзелиловском районе. Изначально фильм должен был стать продолжением другой комедии – «Из Уфы с любовью». Работая над картиной, режиссер Айнур Аскаров пришел к созданию абсолютно нового сюжета. Как он сам отметил, не нужно ждать от просмотра гомерического хохота – скорее улыбки, ведь почти каждый в героях узнает себя.

Фильм о большой и недружной семье, которая застряла в куче долгов и кредитов. И они позабыли, что такое настоящая семья и настоящая любовь, настоящие семейные отношения.  Ироничная комедия, когда мы смеемся над собой, когда улыбаемся, после фильма выходим с легким чувством: либо «слава богу, это не со мной», либо «мои трудности – это совсем не трудности, все у нас хорошо».

Айнур Аскаров, режиссёр-постановщик, продюсер

Не обошлось и без эксцессов. Съемочная группа переживала за 86-летнюю Фардуну Касимову. В период пандемии боялись заразить титулованную актрису, сыгравшую роль бабушки. А исполнителю главной роли Алмасу Амирову головной боли добавил купленный в Кургане для фильма желтый микроавтобус.

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Фото №2 - «У этого фильма есть душа»: как создавалась комедия «Семья года» Айнура Аскарова

Это было экстремально – ездить на нем. Я сам ездил, каскадера нет. Он то ломается, то еще что. Тормоза не все работают. Еще и по городу. Вообще на съемочной площадке у Аскарова очень добрая, позитивная обстановка. Каждый работает и знает свое дело.

Алмас Амиров, народный артист Республики Башкортостан

Фильм снят в жанре роуд-муви. Герои постоянно находятся в дороге, попадая в разные нелепые и веселые ситуации. Процесс съемок занял 35 дней. Такой недолгий процесс типичен для группы Аскарова.

Мы также погружаемся в это путешествие. Видим, как развиваются герои, как они раскрывают себя. Фильм раскрывает темы, которые не так часто обсуждаются в обществе, но они должны обсуждаться.

Азат Казакбаев, начальник отдела Полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте РФ

Герой фильма зрил в корень – с аншлагом предпремьерные показы прошли и в Москве, и в Уфе. В массовом прокате «Семья года» стартовала в 250 российских кинотеатрах.

Для нашего зрителя, особенно московского, я советую этот фильм. У нас много детских праздников, на которых его стоит показывать.

Жанна Зинченко, режиссёр, продюсер

Фильм, как отметили первые зрители, для семейного просмотра. Традиционно для добрых картин для этой семьи все заканчивается хэппи-эндом. И дело вовсе не в 5 миллионах.

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