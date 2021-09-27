В Башкирии ревнивица набросилась на соперницу с ножницами

Салаватский межрайонный суд вынес приговор местной жительнице, которая приревновала супруга к другой женщине и бросилась на нее прямо на улице, пытаясь прочесть переписку в ее телефоне.
В пресс-службе суда рассказали, что обвиняемая подозревала супруга в неверности. Женщина решила выяснить отношения с потерпевшей и посмотреть переписку с ее супругом. Ревнивица подошла к ней на улице, оскорбила и потребовала телефон.
Жертва нападения получила ссадины на шее и груди. Злоумышленница тем временем добралась до телефона – удалось ли ей прочитать злополучную переписку, неизвестно. Суд установил, что ревнивица нарушила сразу пять статей Конституции: права на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени и тайну переписки.
Свою вину женщина отрицать не стала. Суд приговорил ее к одному году условного лишения свободы.