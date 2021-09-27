Прыгал на груди: в Башкирии пьяный мужчина жестоко избил своего приятеля

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, который жестоко избил своего знакомого на берегу реки. Вопиющий случай произошел в октябре прошлого года.

Фото №1 - Прыгал на груди: в Башкирии пьяный мужчина жестоко избил своего приятеля

В пресс-службе суда рассказали, что обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии на берегу реки Стерля, поссорился с приятелем и ударил кулаком в область головы, нанес несколько ударов ногами в область груди, рук и ног, после чего воспользовался лежащим положением потерпевшего, встал ногами на его грудь и прыгнул 2-3 раза.

В результате преступных действий потерпевшему причинены физическая боль и телесные повреждения в виде: тупой травмы груди: закрытых переломов 6-8 ребер слева без смещения отломков, левостороннего травматического пневмоторакса (скопление воздуха в левой плевральной полости), левосторонней подкожной эмфиземы, которая вызвала тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни; кровоподтеков и ссадин головы, ссадин левой верхней и левой нижней конечностей, кровоподтеков правой нижней конечности, области крестца.

пресс-служба Стерлибашевского межрайонного суда

Свою вину мужчина признал. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы.

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