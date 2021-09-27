Прыгал на груди: в Башкирии пьяный мужчина жестоко избил своего приятеля

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, который жестоко избил своего знакомого на берегу реки. Вопиющий случай произошел в октябре прошлого года.

В пресс-службе суда рассказали, что обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии на берегу реки Стерля, поссорился с приятелем и ударил кулаком в область головы, нанес несколько ударов ногами в область груди, рук и ног, после чего воспользовался лежащим положением потерпевшего, встал ногами на его грудь и прыгнул 2-3 раза.