В Башкирии нашли тело 71-летнего пенсионера, пропавшего 3,5 месяца назад

Поиски 71-летнего жителя башкирского города Дюртюли завершились трагедией. Фидерата Сулейманова искали три с половиной месяца - он пропал при загадочных обстоятельствах 13 июня.

К поискам пенсионера подключились местные волонтеры отряда "Лиза Алерт". Они сообщали, что пенсионеру необходима медицинская помощь.

Вчера, 26 сентябр, стало известно о том, что Фидерат Сулейманов нашелся мертвым. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели пенсионера.