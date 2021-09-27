В Башкирии нашли тело 71-летнего пенсионера, пропавшего 3,5 месяца назад

Поиски 71-летнего жителя башкирского города Дюртюли завершились трагедией. Фидерата Сулейманова искали три с половиной месяца - он пропал при загадочных обстоятельствах 13 июня.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело 71-летнего пенсионера, пропавшего 3,5 месяца назад

К поискам пенсионера подключились местные волонтеры отряда "Лиза Алерт". Они сообщали, что пенсионеру необходима медицинская помощь.

Вчера, 26 сентябр, стало известно о том, что Фидерат Сулейманов нашелся мертвым. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели пенсионера.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Фидерата Сулейманова.

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