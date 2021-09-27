В выходные в лесах Башкирии заблудились четыре человека

В минувшие выходные, 25 и 26 сентября, в лесах Башкирии потерялись четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 25 сентября, в селе Тавтиманово Иглинского района заблудился грибник. Спустя несколько часов в этом же районе в селе Баранцево заблудилась любительница охоты. Поздним вечером поступило еще одно сообщение о пропаже велосипедиста в лесу города Кумертау.

В воскресенье, 26 сентября, в селе Верхний Авзян Белорецкого района в лесном массиве заблудился мужчина.