В Уфе на базе РКБ им. Куватова вновь открылся ковид-госпиталь

В Уфе РКБ им. Куватова вновь переоборудовали под госпиталь для заболевших коронавирусом. Об этом накануне, 26 сентября, сообщил глава больницы Шамиль Булатов.
Ковид-госпиталь открылся на базе терапевтического корпуса. В больнице оборудовано 210 коек. Ещё 50 находятся в резерве. Среди них 20 коек реанимационные.
При этом больница продолжает оказывать медицинскую помощь для жителей Башкирии «по всем профилям».
По данным на 27 сентября, всего в Башкирии открыто 5465 коек для ковид-пациентов. За последние сутки в стационары поступило 449 пациентов с коронавирусом. Из них 89 — дети. Ещё 291 ребёнок лечится амбулаторно.