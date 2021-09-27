В Уфе на базе РКБ им. Куватова вновь открылся ковид-госпиталь

В Уфе РКБ им. Куватова вновь переоборудовали под госпиталь для заболевших коронавирусом. Об этом накануне, 26 сентября, сообщил глава больницы Шамиль Булатов.

Ковид-госпиталь открылся на базе терапевтического корпуса. В больнице оборудовано 210 коек. Ещё 50 находятся в резерве. Среди них 20 коек реанимационные.

При этом больница продолжает оказывать медицинскую помощь для жителей Башкирии «по всем профилям».