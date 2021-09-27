Радий Хабиров потребовал выделить деньги на лекарства для ковидных больных

Сегодня, 27 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Так, стало известно, что количество заболевших коронавирусом продолжает расти. За последние сутки коронавирус выявили у 374 человек. Для ковид заболевших развернуто более 5 тысяч коек. Глава Башкирии попросил усилить контроль за соблюдение ограничений, а также обеспечить заболевших необходимыми лекарствами.
По данным специалистов, при обеспечении жителей региона бесплатными лекарствами необходимость в госпитализации уменьшается.