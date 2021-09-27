Радий Хабиров потребовал выделить деньги на лекарства для ковидных больных

Мы договорились: Максим Васильевич бил тревогу, что нужно срочно закупать лекарственные средства. Я разговаривал с руководителями лечебных учреждений. Немедленно прошу Минфин выделять денежные средства. Не допускайте разрыва, чтобы не было лекарств. Мы как договорились? Каждую неделю по 50 миллионов. Там простая логика: как только бесплатные лекарственные средства мы не выдаем, сразу идет перегруз госпиталей. А сейчас идет рост заболевших.

Радий Хабиров, глава Башкирии