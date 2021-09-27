Радий Хабиров потребовал выделить деньги на лекарства для ковидных больных

Сегодня, 27 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - Радий Хабиров потребовал выделить деньги на лекарства для ковидных больных

Так, стало известно, что количество заболевших коронавирусом продолжает расти.  За последние сутки коронавирус выявили у 374 человек. Для ковид заболевших развернуто более 5 тысяч коек. Глава Башкирии попросил усилить контроль за соблюдение ограничений, а также обеспечить заболевших необходимыми лекарствами.

По данным специалистов, при обеспечении жителей региона бесплатными лекарствами необходимость в госпитализации уменьшается.

Мы договорились: Максим Васильевич бил тревогу, что нужно срочно закупать лекарственные средства. Я разговаривал с руководителями лечебных учреждений. Немедленно прошу Минфин выделять денежные средства. Не допускайте разрыва, чтобы не было лекарств. Мы как договорились? Каждую неделю по 50 миллионов. Там простая логика: как только бесплатные лекарственные средства мы не выдаем, сразу идет перегруз госпиталей. А сейчас идет рост заболевших.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
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