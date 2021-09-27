В Уфе появится мини-город на 400 тысяч человек

Мы хотим вывести массовое строительство за пределы Уфы. Эксперты говорят, что там можно еще больше строить. Тот проект, который мы готовили, он посчитан по старым деньги. Нужно работать с Правительством России, чтобы нам дали дополнительные деньги. Сейчас надо правильно все спроектировать. Это огромный город. Там должно быть все для жилья, для отдыха, для работы, чтобы были мостовые переходы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии