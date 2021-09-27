В Уфе появится мини-город на 400 тысяч человек

Сегодня, 27
сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Сергей Греков
рассказал о развитии города Забелье.
По планам в
новом городе будет создан потенциал для проживания 400 тысяч человек. Сейчас
ведётся активная работа по проектированию инженерных сетей.
8 млрд рублей будет выделено на возведение инженерных сетей в Забелье. Это 10 млн кв. метров жилья. Появятся новые рабочие места. Будет создан потенциал для проживания в Забелье 400 тысяч человек. С 2021 по 2023 год будет создана возможность для обеспечения водой 4 млн кв метров нового жилья. К 2027 году все 10 миллионов квадратных метров жилья будут обеспечены. Работы одновременно ведутся на 4 участках. Забелье станет новой перспективной точкой роста Уфы.
Сергей Греков, мэр Уфы
Глава Башкирии
Радий Хабиров отметил, что в городе необходимо оборудовать всё необходимое для
комфортной жизни.
Мы хотим вывести массовое строительство за пределы Уфы. Эксперты говорят, что там можно еще больше строить. Тот проект, который мы готовили, он посчитан по старым деньги. Нужно работать с Правительством России, чтобы нам дали дополнительные деньги. Сейчас надо правильно все спроектировать. Это огромный город. Там должно быть все для жилья, для отдыха, для работы, чтобы были мостовые переходы.