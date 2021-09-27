В Башкирии сократят количество массовых мероприятий

Сегодня, 27 сентября, участники оперативного совещания в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Ситуация с коронавирусом в Башкирии становится тяжелее. Только за последние сутки коронавирус в регионе выявили у 374 человек. В связи с этим глава республики поручил сократить количество массовых публичных мероприятий.
В регионе будут проведены лишь те спортивные мероприятия, которые входят в официальный календарь. Участники будут выступать в пустых залах без зрителей. Однако исключение введено для профессиональных клубов, где залы будут заполнены на 50%.
Все культурные мероприятия проводятся лишь с соблюдением ограничительных мер: масочный режим, социальная дистанция и вход в учреждение только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.