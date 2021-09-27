Стало известно, сколько школ в Башкирии закрылись на карантин

В Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию. Из-за коронавируса она с каждым днём становится тяжелее.

В частности, всё больше детей заболевают коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак на оперативном совещании в правительстве республики.

В 730 учебных учреждениях выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией. Классы, где больше пяти человек заболевают вирусом, вводится карантин. Такая мера введена уже в 279 школах – в 768 классах.