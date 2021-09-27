В Уфе сотрудники ФСБ задержали пять неонацистов

В Башкирии удалось предотвратить террористический акт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Сотрудникам ФСБ удалось задержать пять человек от 17 до 20 лет.

По версии следствия, 19-летний житель республики вовлек четырёх товарищей в незаконную деятельность. Парни планировали преступление в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур. Задержанные пропагандировали идеи неонацизма.

Молодой человек неоднократно устраивал «обучение» для последователей: ребята тренировались обращаться с оружием, учились изготавливать самодельные взрывчатые смеси и вещества, изучали литературу по тактике боевых действий. Им удалось изготовить самодельное взрывное устройство.

В сентябре сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить террористический акт и задержать подозреваемых. Самодельное взрывное устройство было найдено на заброшенной стройке. Также были найдены 9 единиц холодного оружия, изображения лидеров Третьего рейха и другая националистическая атрибутика.

Подозреваемые заключены под стражу.

В настоящее время с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативниками ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. пресс-служба СК РФ по РБ