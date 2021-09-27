В Башкирии два месяца ищут 35-летнего Данила Кореневского

Матери, с которой он жил после развода, удавалось его найти, но не в этот раз. Из-за того, что раньше Данил всегда возвращался домой после продолжительного отсутствия, его семья решила повременить с обращением в полицию и к волонтерам. Сестра и мать планируют подать в розыск на следующей неделе.