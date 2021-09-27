В Башкирии два месяца ищут 35-летнего Данила Кореневского

Два месяца назад в Белорецке пропал без вести 35-летний Данил Кореневский. Он ушел из дома, никому ничего не сказав, однако обратно не вернулся. Сестра мужчины рассказала, что его пытается найти мать.
Со слов сестры, раньше у ее брата была хорошая работа и семья, однако что-то пошло не так - Данил развелся, начал копить долги и выпивать. В последнее время он очень часто пропадает - мог исчезнуть на несколько недель.
Матери, с которой он жил после развода, удавалось его найти, но не в этот раз. Из-за того, что раньше Данил всегда возвращался домой после продолжительного отсутствия, его семья решила повременить с обращением в полицию и к волонтерам. Сестра и мать планируют подать в розыск на следующей неделе.
Телефон для связи: 8 (905) 35-57-007.