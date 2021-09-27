В Башкирии предложили отменить «сухой закон» на новогодних праздниках

Министерство торговли Башкирии выступило с предложением отменить «сухой закон» на новогодних праздниках.
Напомним, в регионе 3 января запрещено продавать алкогольную продукцию. С 4 по 6 января вводится временное ограничение на продажу – с 10:00 до 14:00.
Однако министерство опубликовало законопроект на портале для публичного обсуждения проектов. По мнению специалистов ведомства, существенного снижения потребления спиртного в этот промежуток времени не наблюдается.
Министерство уточняет, что «сухой закон» в дни новогодних праздников сыграл свою роль в стабилизации ситуации на алкогольном рынке. Однако теперь свою актуальность и необходимость утратил.