В Башкирии осудили мужчину, который надругался над подругой дочери

В Салавате перед судом предстал 36-летний многодетный отец. Мужчину обвинили в сексуализированном насилии над ребёнком.

Отец четырех детей живёт с семьей в деревне Ахуново. В апреле 2021 года он сильно напился, когда остался наедине с несовершеннолетней подругой своей дочки. Девочке не было и двенадцати лет, когда мужчина совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.