В Башкирии осудили мужчину, который надругался над подругой дочери

В Салавате перед судом предстал 36-летний многодетный отец. Мужчину обвинили в сексуализированном насилии над ребёнком.
Отец четырех детей живёт с семьей в деревне Ахуново. В апреле 2021 года он сильно напился, когда остался наедине с несовершеннолетней подругой своей дочки. Девочке не было и двенадцати лет, когда мужчина совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Свою вину он признал, однако от дачи показаний отказался. Суд принял во внимание чистосердечное признание подозреваемого, раскаяние в содеянном, принесенные извинения законному представителю пострадавшей, наличие несовершеннолетнего ребёнка, трёх малолетних детей и престарелой матери. Мужчину осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.