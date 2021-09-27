В Башкирии усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Башкирии развёртывают дополнительные инфекционные койко-места и вновь перепрофилируют больницы в ковид-госпитали. На оперативном совещании Глава Башкортостана отметил, что в связи с ростом заболевших короновирусом в регионе вновь усилят масочный режим. Какие ещё поручения даны на ближайшую неделю?

Если строительство моста через Белую или ремонт улицы Комсомольской у всех на виду, то о возведении в городе крупнейшей сети водовода и канализации знают немногие. Многомиллиардный проект реализуется в рамках программы «Стимул». Коммуникации позволят начать строительство целого района в столичном Забелье и Зауфимье.

Реализация программы позволит нам создать возможности для возведения в Уфе и в Уфимском районе 10 млн квадратных метров нового жилья и обеспечить всей необходимой социальной инфраструктурой. Это школы, детские сады, поликлиники. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Сейчас самая важная задача для вас и Минстроя – правильно всё спроектировать. Это огромный город, это 400 тысяч возможных жителей. Там изначально должно быть всё и для жилья, и для работы, и для отдыха. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Температура на улице падает, поэтому и вопросы отопления не выпали из повестки дня. На сегодняшний день в регионе тепловыми ресурсами обеспечены 98% многоквартирных домов и 99% социальных учреждений. Вместе с тем растёт заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог уже на треть превышает показатель прошлого года. Но особую озабоченность вызывают показатели коронавируса. При этом всё больше болеют дети. Случаи заражения ковидом выявлены в 730 школах Башкирии, 279 из них закрыли на карантин. При этом не все граждане воспринимают опасность всерьез. Масочный режим практически не соблюдается.

Удивляюсь людям. Сегодня шла по улице, смотрела автобусы, ну как не боятся? Транспорт, объекты торговли. Берегите себя, так же не бывает. Римма Утяшева, руководитель Антиковидного ситуационного центра

Только за прошлую неделю Антиковидный ситуационный центр принял более 20 тысяч звонков. Жители республики жалуются на длительные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов, просят вызвать на дом врача. Чтобы медикам было проще добираться до пациентов, Радий Хабиров дал поручение главам администраций обеспечить специалистов автомобилями. Решается и другая проблема, связанная с нехваткой лекарственных препаратов.

Я разговаривал с руководителями ряда лечебных учреждений. Они мне сказали, что продержатся, но нужны лекарства. Я прошу немедленно Минфин выделять на это денежные средства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еженедельно по 50 миллионов республика выделяет именно на лекарства против ковида. Первые 50 миллионов уже ушли, дальше еженедельно. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан