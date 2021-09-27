В Башкирии усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Башкирии развёртывают дополнительные инфекционные койко-места и вновь перепрофилируют больницы в ковид-госпитали. На оперативном совещании Глава Башкортостана отметил, что в связи с ростом заболевших короновирусом в регионе вновь усилят масочный режим. Какие ещё поручения даны на ближайшую неделю?
Если строительство моста через Белую или ремонт улицы Комсомольской у всех на виду, то о возведении в городе крупнейшей сети водовода и канализации знают немногие. Многомиллиардный проект реализуется в рамках программы «Стимул». Коммуникации позволят начать строительство целого района в столичном Забелье и Зауфимье.
Температура на улице падает, поэтому и вопросы отопления не выпали из повестки дня. На сегодняшний день в регионе тепловыми ресурсами обеспечены 98% многоквартирных домов и 99% социальных учреждений. Вместе с тем растёт заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог уже на треть превышает показатель прошлого года. Но особую озабоченность вызывают показатели коронавируса. При этом всё больше болеют дети. Случаи заражения ковидом выявлены в 730 школах Башкирии, 279 из них закрыли на карантин. При этом не все граждане воспринимают опасность всерьез. Масочный режим практически не соблюдается.
Только за прошлую неделю Антиковидный ситуационный центр принял более 20 тысяч звонков. Жители республики жалуются на длительные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов, просят вызвать на дом врача. Чтобы медикам было проще добираться до пациентов, Радий Хабиров дал поручение главам администраций обеспечить специалистов автомобилями. Решается и другая проблема, связанная с нехваткой лекарственных препаратов.
Коронавирус не отступает, а лишь набирает обороты. В республике развертывают дополнительные ковид-госпитали. Коечный фонд на данный момент составляет почти 5,5 тыс. мест. Чтобы сократить распространение инфекции, в регионе отменяют массовые мероприятия. Попасть в театры и на концерты тоже смогут не все. Помимо билета, на входе нужно будет предъявить справку и вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.