В Уфе мошенница обманула 37 человек на 1 млн рублей

В Уфе перед судом предстала 51-летняя местная жительница. Женщину обвинили в «мошенничестве в крупном размере».
По версии следствия, уфимка была индивидуальным предпринимателем и занималась изготовлением и ремонтом ювелирных изделий в микрорайоне Сипайлово. С июля 2017 по август 2019 года клиенты приносили ей драгоценности и деньги в долг.
При этом предпринимательница не выполняла обязательства по изготовлению и возвращению ювелирных изделий. От рук мошенницы пострадали 37 человек. Причиненный ущерб оценили в 1 млн рублей.
Свою вину женщина не признала. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также женщина обязана выплатить сумму причиненного ущерба.