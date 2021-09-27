В Уфе мошенница обманула 37 человек на 1 млн рублей

В Уфе перед судом предстала 51-летняя местная жительница. Женщину обвинили в «мошенничестве в крупном размере».

По версии следствия, уфимка была индивидуальным предпринимателем и занималась изготовлением и ремонтом ювелирных изделий в микрорайоне Сипайлово. С июля 2017 по август 2019 года клиенты приносили ей драгоценности и деньги в долг.

При этом предпринимательница не выполняла обязательства по изготовлению и возвращению ювелирных изделий. От рук мошенницы пострадали 37 человек. Причиненный ущерб оценили в 1 млн рублей.