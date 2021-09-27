Житель Башкирии избивал сожительницу на глазах у ребёнка

В Бирске перед судом предстал 31-летний местный житель. Мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Горожанин жестоко избил сожительницу.

Как выяснило следствие, инцидент произошёл в конце декабря поздно вечером. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина в квартире своей бывшей возлюбленной устроил скандал. В порыве гнева он ударил женщину в челюсть и в висок. Несчастная попыталась спрятаться в ванной, но мужчина успел схватить её за волосы.

Обвиняемый протащил сожительницу по коридору, несколько раз ударил по рёбрам ногой и ладонью по лицу. Врачи после диагностировали у пострадавшей травму груди, перелом рёбер с повреждением лёгких, перелом нижней челюсти со смещением отломков, сотрясение головного мозга, ссадины и кровоподтеки.

Женщине потребовалось долгое лечение. Обвиняемый выплатил сожительнице 100 тысяч рублей за причиненный ущерб. Но оказалось, этот случай избиения не первый. С 2015 по 2017 год мужчина периодически избивал возлюбленную на глазах у дочери, чем причинил ребёнку психологическую травму. Это и послужило причиной расставания пары.