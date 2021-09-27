В Уфе учеников 19 школ переведут на дистанционное обучение

Мэрия Уфы опубликовала новое заявление о дистанционном обучении. В городе 19 школ переведут учеников на удаленный формат обучения.

В частности, с 29 сентября на «дистанционку» уйдут башкирская гимназия №102, татарская гимназия №65, гимназии №№91 и 115, лицеи №№1, 42, 107, центры образования №№26, 29, 53, 69, школы №№4, 24, 34, 37, 80, 98, 100 и 129

Дистанционно будут обучаться учеников 5-8 и 10 классов. Предварительно «дистанционка» введена на две недели.