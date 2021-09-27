Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании Международного форума «Транспорт Урала»

Башкортостан рассчитывает на включение территории региона в проект по строительству юго-восточной хорды Екатеринбург – Краснодар. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Транспорт Урала» заявил Радий Хабиров. Он отметил, что ведется диалог с Минтрансом России.
Значительная часть дороги проходит через нашу республику. Строительство трассы протяженностью 1600 км планируется начать в 2023 году. Она также пройдет через Саратов, Самару и Волгоград. Участие в этом проекте также повлечет за собой положительный эффект в развитии придорожного сервиса, отмечают эксперты. Также Радий Хабиров прокомментировал тему перевода транспорта на газ.
На форуме также обсуждали комплексные решения по ремонту мостов и путепроводов. Как рассказал телеканалу БСТ сенатор Ирек Ялалов, планируется выделить до 460 млрд рублей на эти цели в России в рамках федеральной программы до 2024 года.