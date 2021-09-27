Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании Международного форума «Транспорт Урала»

Надо отдать должное Радию Фаритовичу, впервые в истории нашего города одновременно строится два внеклассных моста – Бельский мост и Восточный выезд. Никогда одновременно два моста не строились. У нас есть возможность получить еще на три-четыре внеклассных моста федеральное финансирование. По поручению Главы республики мы работаем над этим.

Ирек Ялалов, член комитета Совета Федерации по экономической политике