Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании Международного форума «Транспорт Урала»

Башкортостан рассчитывает на включение территории региона в проект по строительству юго-восточной хорды Екатеринбург – Краснодар. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Транспорт Урала» заявил Радий Хабиров. Он отметил, что ведется диалог с Минтрансом России.

Значительная часть дороги проходит через нашу республику. Строительство трассы протяженностью 1600 км планируется начать в 2023 году. Она также пройдет через Саратов, Самару и Волгоград. Участие в этом проекте также повлечет за собой положительный эффект в развитии придорожного сервиса, отмечают эксперты.  Также Радий Хабиров прокомментировал тему перевода транспорта на газ.

На форуме также обсуждали комплексные решения по ремонту мостов и путепроводов. Как рассказал телеканалу БСТ сенатор Ирек Ялалов, планируется выделить до 460 млрд рублей на эти цели в России в рамках федеральной программы до 2024 года.

Надо отдать должное Радию Фаритовичу, впервые в истории нашего города одновременно строится два внеклассных моста – Бельский мост и Восточный выезд. Никогда одновременно два моста не строились. У нас есть возможность получить еще на три-четыре внеклассных моста федеральное финансирование. По поручению Главы республики мы работаем над этим.

Ирек Ялалов, член комитета Совета Федерации по экономической политике
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