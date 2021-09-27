Скоростной поезд «Орлан» отправился в первый рейс от Уфы до Оренбурга

С комфортом в другой регион. В Башкортостане запустили скорый пригородный поезд «Орлан» из Уфы в Оренбург. Старт новому маршруту в режиме телемоста с форума «Транспорт Урала» дал Глава республики Радий Хабиров. Железнодорожный состав будет курсировать ежедневно и сможет перевозить более 200 пассажиров в одну сторону.
Рифкат Хайретдинов по работе ездит в разные стороны республики. И сегодня для него было неожиданностью после покупки билета получить еще и подарок. Оказалось, что он стал первым пассажиром нового поезда Уфа-Оренбург.
А вот супруги Гиззатуллины купили билеты до Оренбурга. В соседний регион они часто ездят к родственникам. Иногда на своей машине, иногда – на такси. Поезд, по их мнению, гораздо безопаснее. Тем более, что он комфортабельный.
Запуск нового рейса прошел в режиме телемоста в рамках форума «Транспорт Урала». Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Оренбургом не было более десяти лет.
На новом поезде в путь отправились и ведущие радио «Юлдаш». За время поездки они сделают путевые заметки, а уже завтра в прямом эфире из Оренбурга расскажут о своих впечатлениях.
Билет до Оренбурга стоит 866 рублей. Для отдельных категорий пассажиров, к примеру, школьников и пенсионеров, предусмотрены скидки до 50%. Время в пути составит шесть часов. Поезд проходит через Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау.
Запуск нового комфортабельного экспресса, по мнению представителей компании, повысит не только транспортную доступность для жителей обоих регионов, но и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма и экономики. При повышении спроса количество рейсов может быть увеличено.