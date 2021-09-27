Скоростной поезд «Орлан» отправился в первый рейс от Уфы до Оренбурга

С комфортом в другой регион. В Башкортостане запустили скорый пригородный поезд «Орлан» из Уфы в Оренбург. Старт новому маршруту в режиме телемоста с форума «Транспорт Урала» дал Глава республики Радий Хабиров. Железнодорожный состав будет курсировать ежедневно и сможет перевозить более 200 пассажиров в одну сторону.

Рифкат Хайретдинов по работе ездит в разные стороны республики. И сегодня для него было неожиданностью после покупки билета получить еще и подарок. Оказалось, что он стал первым пассажиром нового поезда Уфа-Оренбург.

Я часто пользуюсь поездами. Будем надеяться, что будет быстро. Рифкат Хайретдинов, житель г. Уфы

А вот супруги Гиззатуллины купили билеты до Оренбурга. В соседний регион они часто ездят к родственникам. Иногда на своей машине, иногда – на такси. Поезд, по их мнению, гораздо безопаснее. Тем более, что он комфортабельный.

Дети говорили, что приезжали на электричке, а не на машине. Так спокойнее. Раиф Гиззатуллин, житель г. Уфы

Последний раз билет стоил 1200. Получается дешевле, чем на такси. Эльвира Гиззатуллина, жительница г. Уфы

Запуск нового рейса прошел в режиме телемоста в рамках форума «Транспорт Урала». Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Оренбургом не было более десяти лет.

Хочу поблагодарить руководство Куйбышевского отделения РЖД, которое четко и планомерно реализует намеченные планы. Надеюсь, скоро мы запустим «Западный и Восточный экспрессы». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это очередной шаг для улучшения взаимосвязи субъектов Российской Федерации. Безусловно, Оренбург и Уфа наши стратегические партнеры. Сейчас мы проехали шесть часов. Я уверен, что если поезд будет востребованным, мы будем его ускорять. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги

На новом поезде в путь отправились и ведущие радио «Юлдаш». За время поездки они сделают путевые заметки, а уже завтра в прямом эфире из Оренбурга расскажут о своих впечатлениях.

Билет до Оренбурга стоит 866 рублей. Для отдельных категорий пассажиров, к примеру, школьников и пенсионеров, предусмотрены скидки до 50%. Время в пути составит шесть часов. Поезд проходит через Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау.

Уверены, что проживающие по маршруту следования по достоинству оценят новый транспортный продукт, реализованный совместно как с правительством Башкортостана, так и с правительством Оренбургской области. Антон Гармаш, генеральный директор Башкортостанской пригородной пассажирской компании