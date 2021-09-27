В Уфе хозяйка ювелирной мастерской получила срок за мошенничество

В Уфе вынесли приговор предпринимательнице, которая брала ювелирные украшения на ремонт, но обратно не возвращала. Елена Малышева за два года обокрала несколько десятков человек. В общей сложности было похищено драгоценностей на сумму более миллиона рублей. Куда "золотая" бизнесвумен девала украденное и что ей за это будет?

Это сейчас для Елены Малышевой молчание – золото. Хотя еще несколько лет назад как раз способностью искусно говорить она и завлекала клиентов. Будучи владелицей ювелирной мастерской, женщина обещала вернуть старым кольцам, цепочкам и браслетам прежний блеск.

Все золото, что осталось от мамы, мы собрали и заказали. Не осталось от нее памяти. Уже прошло три года. Её (Елену Малышеву. – прим.ред.) должны были судить, она давно должна сидеть. Регина Алибаева, пострадавшая

У меня порвался браслет, я пошла искать мастера. Договорилась с этой Леной, что она переделает мне браслет. В итоге она пропала. Татьяна Переведенцева, пострадавшая

Эта история тянется с 2017 года. Два года офис Малышевой находился на одном из уфимских рынков. Женщина умудрялась привлекать все новых клиентов, ну а старых «кормила завтраками». Люди несли все, вплоть до золотых коронок. Некоторые даже заказывали обручальные кольца на свадьбу, которых так и не дождались.

Принесла в ювелирную мастерскую кольцо. Она меня обманула. У меня двое детей, один из них инвалид. Для меня это деньги. Рейхан Валиахметова, пострадавшая

После многочисленных жалоб и просьб вернуть украшения, мошенница закрыла основной офис и арендовала помещение в ювелирном салоне в соседнем здании. Как установило следствие, все принятые драгоценности женщина сдавала в ломбарды. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. Хотя сами потерпевшие уверены, что реальная сумма гораздо выше, если считать по актуальному курсу стоимости золота.

Оглашение приговора заняло несколько часов. На суде были зачитаны все эпизоды, а их более 30-ти. Основными доказательствами помимо показаний потерпевших стали многочисленные расписки о т приемке украшений, а также товарные чеки. Почерковедческая экспертиза доказала их подлинность.

Суд решил отправить женщину на четыре года в колонию общего режима. К тому же, она должна возместить ущерб потерпевшим. Сразу после вынесения приговора Елена Малышева позвонила кому-то из близких и попросила забрать свою сумку с ключами от дома. Очевидно, что аферистка не ожидала, что за свои деяния ей придется отправиться за решетку прямо из зала суда.