В Уфе жители ветхой двухэтажки не могут дождаться переселения

Жители дома по улице Зенцова в Уфе не могут дождаться расселения. Аварийным двухэтажное здание признали еще семь лет назад. И все это время владельцы квартир обращаются в различные инстанции, однако безрезультатно. По их мнению, находиться в постройке становится опасным – дом разваливается. Дождутся ли они расселения и нормальных условий проживания?

Отправиться на тот свет в таких условиях несложно. Потолки обваливаются, ветер через трещины продувает дом насквозь, санузел общий на четыре квартиры. Душа, как и горячей воды, никогда и не было. Температура в квартирах составляет 14 градусов. В этом году задержали еще и подачу отопления. Необходимо заключить новый договор с МУП «УИС», а холодно уже сейчас.

У дома по улице Зенцова в следующем году юбилей – исполнится 75 лет. Строили его как временное жилье для сотрудников Уфимского агрегатного завода. Ремонта, как говорят жильцы, за это время не было ни разу. Аварийным постройку признали еще в 2014 году. Жители этого дома окружены высотками. Первая возникала в 2018 году, следом возвели еще две. Сейчас строительный кран в нескольких метрах возводит, возможно, четвертую многоэтажку.

Мы сейчас в очень стесненных условиях живем. Когда-то здесь были парковочные места, он урезал нам двор. В этой части мы тоже страдаем. Елена Яковлева, жительница д. 81А к16 по ул. Зенцова

Застройщик квартала, который теснит этих жильцов, – компания «БСК Реал-Эстейт». Собственников квадратных метров по договору о развитии застроенной территории должны расселить они. Правда, сроки этого процесса никто так и не назвал.

Нам предложений застройщик не делал. Юридических отношений у нас с ним нет. Но у него есть договор на право выкупа наших квартир по кадастровой стоимости – за 40 тысяч. Нас это не устраивает. Олег Абрамов, житель д. 81 А к16 по ул.Зенцова

Дом уже перекосило. Жители переживают, как перенесут эту зиму. Часть квартир, а их в этом доме 16, переданы жильцам по договору соцнайма. Им жилплощадь по решению суда обязана предоставить администрация города.

Жилплощадь подобрана. Двое согласились на расселение. С остальными работа ведется. Регина Максютова, начальник отдела по учёту и оформлению жилья администрации Ленинского района г.Уфы