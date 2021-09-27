В Уфе жители ветхой двухэтажки не могут дождаться переселения

Жители дома по улице Зенцова в Уфе не могут дождаться расселения. Аварийным двухэтажное здание признали еще семь лет назад. И все это время владельцы квартир обращаются в различные инстанции, однако безрезультатно. По их мнению, находиться в постройке становится опасным – дом разваливается. Дождутся ли они расселения и нормальных условий проживания?
Отправиться на тот свет в таких условиях несложно. Потолки обваливаются, ветер через трещины продувает дом насквозь, санузел общий на четыре квартиры. Душа, как и горячей воды, никогда и не было. Температура в квартирах составляет 14 градусов. В этом году задержали еще и подачу отопления. Необходимо заключить новый договор с МУП «УИС», а холодно уже сейчас.
У дома по улице Зенцова в следующем году юбилей – исполнится 75 лет. Строили его как временное жилье для сотрудников Уфимского агрегатного завода. Ремонта, как говорят жильцы, за это время не было ни разу. Аварийным постройку признали еще в 2014 году. Жители этого дома окружены высотками. Первая возникала в 2018 году, следом возвели еще две. Сейчас строительный кран в нескольких метрах возводит, возможно, четвертую многоэтажку.
Застройщик квартала, который теснит этих жильцов, – компания «БСК Реал-Эстейт». Собственников квадратных метров по договору о развитии застроенной территории должны расселить они. Правда, сроки этого процесса никто так и не назвал.
Дом уже перекосило. Жители переживают, как перенесут эту зиму. Часть квартир, а их в этом доме 16, переданы жильцам по договору соцнайма. Им жилплощадь по решению суда обязана предоставить администрация города.
Покинуть центр города, видимо, жителям проблемного дома придется. По закону новое жилье должно быть в Уфе и быть не меньше площади прежней квартиры.