В Башкирии пропала без вести 66-летняя Наталья Гейт

В деревне Улукулево Кармаскалинского района Башкирии пропала без вести 66-летняя Наталья Гейт. Женщина не выходит на связь с воскресенья, 26 сентября. Как сообщают поисковики ПСО "Лиза Алерт", пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы Натальи Гейт: обычное телосложение, рост около 155 см, голубые глаза, бордовые сапоги. На ней были брюки черного цвета, серый кардиган, темно-синяя куртка и черные полусапоги.
Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8 (965) 669 96 60, 8 (800) 700 54 52 или 02.