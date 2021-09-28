В Башкирии пропала без вести 66-летняя Наталья Гейт

В деревне Улукулево Кармаскалинского района Башкирии пропала без вести 66-летняя Наталья Гейт. Женщина не выходит на связь с воскресенья, 26 сентября. Как сообщают поисковики ПСО "Лиза Алерт", пропавшая нуждается в медицинской помощи.