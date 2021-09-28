Житель Уфы лишился телефона после знакомства с девушкой
26-летний уфимец обратился в полицию и сообщил, что новая знакомая украла у него телефон, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Вечером прогуливаясь, на одной из остановок общественного транспорта он познакомился с молодой девушкой и решил проводить ее до дома. Дойдя до ее подъезда, они долго разговаривали и на прощание обнялись. После знакомства остались приятные воспоминания, однако, все же нашлось одно обстоятельство, которое омрачило знакомство: у него из кармана брюк пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Сотрудники полиции сработали оперативно - они задержали воришку по горячим следам. Ею оказалась 21-летняя девушка. Она собиралась продать смартфон, но ей помешали оперативники.
Возбуждено уголовное дело. Телефон вернули владельцу. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося.