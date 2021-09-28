Житель Уфы лишился телефона после знакомства с девушкой

Вечером прогуливаясь, на одной из остановок общественного транспорта он познакомился с молодой девушкой и решил проводить ее до дома. Дойдя до ее подъезда, они долго разговаривали и на прощание обнялись. После знакомства остались приятные воспоминания, однако, все же нашлось одно обстоятельство, которое омрачило знакомство: у него из кармана брюк пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии