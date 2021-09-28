Сотрудники «Кроношпана» приняли участие в акции по посадке деревьев в Чишминском районе

Это имеет огромное значение в принципе, потому что мы ведем работу по поводу и возобновления лесных ресурсов. Самая главная цель, чтобы мы больше внимания уделяли проблемам природы, потому что экологическая проблема актуальна на сегодняшний день. В целом в этом направлении мы работаем.

Ильгиз Фаткуллин, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан