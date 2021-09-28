Сотрудники «Кроношпана» приняли участие в акции по посадке деревьев в Чишминском районе

В Чишминском районе прошли республиканская акция
«Зелёная Башкирия» и Всероссийская акция «Сохраним лес».
Поддержать экологию и восстановить природные ресурсы
леса на территории Чишминского района собрались более 100 человек. Активное
участие в экологической акции принимали местные жители, работники администрации
и сотрудники компании «Кроношпан».
Компания
«Кроношпан» ежегодно принимает участие в акциях по высадке, по посадке
деревьев, это в рамках акции «Зеленая Башкирия», «Зеленая Россия», «Лес Победы».
Для нас, как для потребителей, лесовосстановление является одним из
приоритетных направлений экологических программ. Ильмира Шарафуллина, главный эколог ООО «Кроношпан Башкортостан»
На высадку деревьев сотрудники компании «Кроношпан»
приехали вместе со своими семьями.
Приехали
сотрудники, их семья, дети, мы каждый год участвуем. Я, лично участвую
последние пять лет, коллектив у нас стабильный.Александр Цымбал, технический директор ООО «Кроношпан Башкортостан»
Более четырех тысяч саженцев липы мелколистной были
предоставлены компанией «Крношпан».
Это
имеет огромное значение в принципе, потому что мы ведем работу по поводу и
возобновления лесных ресурсов. Самая главная цель, чтобы мы
больше внимания уделяли проблемам природы, потому что экологическая проблема
актуальна на сегодняшний день. В целом в этом направлении мы работаем.Ильгиз Фаткуллин, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан
Специально для своих экологических акций компания
«Кроношпан» запустила проект GROW, в рамках которого проводятся все мероприятия
по высадке деревьев. Главная цель проекта GROW – высадить более 1 000 000
деревьев по всему миру.