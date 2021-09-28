В пожаре в Башкирии погибли мужчина и женщина

Первый погибший – сын хозяйки сгоревшего дома. Вечером 26 сентября его мать ушла к живущей по соседству дочери из-за того, что он распивал алкоголь. После этого мужчина позвал в гости знакомую, чтобы та составила ему компанию – она и стала второй жертвой пожара.