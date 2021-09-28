В пожаре в Башкирии погибли мужчина и женщина

Вчера ночью, 27 сентября, в Ермекеевском районе Башкирии в селе Средние Карамалы произошел пожар. На место происшествия направились пожарные. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.
В два часа ночи загорелся бревенчатый дом по улице Ключевой. Во время тушения пожарные обнаружили тела 35-летней женщины и 47-летнего мужчины.
Первый погибший – сын хозяйки сгоревшего дома. Вечером 26 сентября его мать ушла к живущей по соседству дочери из-за того, что он распивал алкоголь. После этого мужчина позвал в гости знакомую, чтобы та составила ему компанию – она и стала второй жертвой пожара.
В настоящее время дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа устанавливают причины случившегося.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.